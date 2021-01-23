Adana merkezli 13 ilde oto hırsızlık çetesine operasyon: 49 gözaltı

Araçların motor şasi numarasını değiştirerek sattıkları ve araç çaldıkları öne sürülen 49 zanlı hakkında gözaltı kararı verilirken, rezidanslarda arama yapıldı.

Adana merkezli 13 ilde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Adana merkezli 13 ilde lüks araçların motor şasi numarasını değiştirerek sattıkları ve araç çaldıkları önü sürülen çete olduğu bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takibe başladı. Yapılan takip sonucunda A.D. isimli şahsın çete liderliğini yaptığı çok sayıda şüphelinin bulunduğu belirlendi.

Polis zanlıların lüks araçların motor şasi numarasını kaza yapıp hurdaya çıkan araçlarla değiştirerek sattığını tespit etti.

13 İLDE ŞAFAK OPERASYONU: 49 GÖZALTI

Polis bugün şafak vakti oto hırsızlarını yakalamak için Adana ve 13 ilde 500 polisle harekete geçti.

Tek tek evlerine giren polis ekipleri, 49 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir şüphelinin evinin ise rezidans olması dikkat çekti.

Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilip sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da oto hırsızlık çetesine operasyon VİDEO