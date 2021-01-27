Adana merkezli 13 ile oto hırsızlık operasyonu: 20 tutuklu

13 ilde çaldıkları otomobillerin şasi numaralarını değiştirerek satan oto hırsızlığı şebekesi, polis ekiplerinin operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 49 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil hırsızlarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, Adana merkezli bir şebekenin farklı cins ve markalardaki araçları çalıp, şasi numaralarını değiştirerek sahte plakalarla sattığı bilgisine ulaştı.

Şebekenin ayrıca, piyasadaki hacizli ya da ağır hasarlı araçları değerinin altında satın aldıkları, ardından da aynı model araçlardan çalarak parça değişimi yapıp sattıkları tespit edildi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Polisin, teknik ve fiziki takip sonucu deşifre ettiği şebekeye üye oldukları öne sürülen 49 kişi için savcılık gözaltı kararı çıkardı. Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için ekipler, 23 Ocak’ta Adana merkezli 13 ilde şafak vakti operasyon düzenledi.

49 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında çete lideri M.E.’nin de bulunduğu 49 şüpheliyi yakaladı.

20 TUTUKLU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden aralarında çete lideri M.E.’nin de bulunduğu 20 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 13’ü adli kontrol şartıyla 29 şüpheli ise serbest bırakıldı.





































