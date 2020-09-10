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    Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

    Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

    Aralarında asker ve polislerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından operasyonla yakalanan bazı FETÖ'cüler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
    • AA
    • 10.09.2020 - 08:11
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    Adana Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında aralarında polis okulu öğrencilerinin "mahrem imamı" olan ve aktif görevde olduğu belirtilen 1 astsubay, 2 öğretmen, 1 SGK memuru ve 6 özel sektör çalışanı ile aktif polislerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    ADANA MERKEZLİ 15 İLDE OPERASYON

    Ekiplerce Adana merkezli 15 ilde şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenlendi.

    Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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