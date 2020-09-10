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Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Adana merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı kararı

Aralarında asker ve polislerin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında çıkarılan gözaltı kararının ardından operasyonla yakalanan bazı FETÖ'cüler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.