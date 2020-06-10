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    Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı

    Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı

    Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
    • İHA
    • 10.06.2020 - 07:09
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    Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 63 gözaltı kararı

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ailelere destek, para ve erzak yardımı yaptığı belirlenen aralarında esnaf, ihraç olan polisler ve iş adamlarının da bulunduğu 63 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    ADANA, ERSİN VE İSTANBUL'DA GÖZALTILAR

    Adana merkezli, Mersin ve İstanbul’da, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti FETÖ’ye yönelik operasyonu başlattı. Özel Harekat polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

    Operasyonda yakalanan zanlılar Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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