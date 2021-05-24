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Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan yapılanmasına operasyon

Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan yapılanmasına operasyon

Adana merkezli 3 ilde HDP ile DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu PKK/KCK siyasi alan yapılanması operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.