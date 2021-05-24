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    Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan yapılanmasına operasyon

    Adana merkezli 3 ilde HDP ile DBP mevcut ve eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu PKK/KCK siyasi alan yapılanması operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 24.05.2021 - 07:03
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    Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan yapılanmasına operasyon

    PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan yapılanması operasyonu şafak vakti gerçekleştirildi.

    20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK’ın siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, kırsala aktarım faaliyetlerinde bulundukları 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

    Adana merkezli, Şırnak ve Tunceli’de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

    Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan yapılanmasına operasyon #1

    TERÖR ÖRGÜTLERİ ADINA EYLEM VE FAALİYETLERDE BULUNUYORLARDI

    Özel Harekat Timleri söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda önce zırhlı araçlarla girip ardından uzun namlulu silahla çevrede güvenlik önlemi aldı. Alınan güvenlik önleminin ardından şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapılar kırılarak girildi. Özel Harekat içeri girdikten sonra şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

    Haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin, HDP Gençlik Meclisi yapılanmasını paravan olarak kullanarak terör örgütü adına araç kundaklama, pankart asman, el yapımı patlayıcı (EYP) atma, Molotof kokteyli atma ve yasadışı eylem ve faaliyetlerinde bulunduklarını öğrenildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan yapılanmasına operasyon #2

    Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan yapılanmasına operasyon #3

    Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan yapılanmasına operasyon #4

    Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan yapılanmasına operasyon #5

    Adana merkezli 3 ilde PKK/KCK terör örgütünün siyasi alan yapılanmasına operasyon #6

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