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    Adana merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu

    İnternet üzerinden sahte ilanla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 45 şüphelinin yakalanmasına yönelik Adana merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi.
    • 28.12.2022 - 08:43
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    Adana merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve ilan sitelerine sahte ilan verip, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 45 kişiyi tespit etti.

    45 adrese eş zamanlı operasyon

    Savcılığın, şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından ekipler, Adana merkezli 9 ilde 45 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

    Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alan polis, dijital materyallere de el koydu.

    Hepsi Adana’ya götürülecak

    DHA’nın haberine göre Adana’da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgu için emniyete götürüldü.

    Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana’ya getirileceği bildirildi.

    Adana merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu #1

    Adana merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu #2

    Adana merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu #3

    Adana merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu #4

    Adana merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu #5

    Adana merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu #6

    Adana merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu #7

    Adana merkezli 9 ilde dolandırıcılık operasyonu #8


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