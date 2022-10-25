Adana merkezli dolandırıcı çeteye operasyon: 17 tutuklu

E-ticaret sitesini dolandırmaya çalışan çeteye karşı Adana Merkezli 15 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 17 kişi tutuklanırken, 6 milyon TL değerinde kripto paraya da el konuldu.

Adana merkezli dolandırıcı çeteye göz açtırılmadı...

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan çete, polisin 8 aylık teknik ve fiziki takibine alındı.

Liderliğini O.B. ile H.A.'nın yaptığı örgüte üye 77 şüpheli tespit edildi.

Kendi ödeme sayfalarına yönlendirdi

Örgütle çalışan web tasarımcı O.Ç.'nin, hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen mağdurları, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirdikleri saptandı.

Kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL'ye de el konuldu

Şüphelilerin, dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları belirlenirken, kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL'ye de el konuldu. Ayrıca örgütün yasa dışı bahis oynattığı ve kurdukları internet sitelerinde yaklaşık 60 milyon TL değerinde işlem yapıldığı saptandı.

15 ilde eş zamanlı baskın

Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık il değiştirdikleri, gittikleri yerlerde de ofis kurdukları belirlendi. Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen polis, Adana merkezli 15 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi.

77 şüpheliye gözaltı

Operasyonda, örgüt liderleri O.B., H.A. ve web tasarımcı O.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 77 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

17 şahıs tutuklandı

İHA'nın haberine göre, emniyette sorgulanan zanlılardan 77'si adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan aralarında çete liderleri ve web masterin de bulunduğu 17 kişi tutuklanırken, 37 zanlı adli kontrol şartıyla, 23 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.