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    Adana merkezli dolandırıcı çeteye operasyon: 17 tutuklu

    E-ticaret sitesini dolandırmaya çalışan çeteye karşı Adana Merkezli 15 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonda 17 kişi tutuklanırken, 6 milyon TL değerinde kripto paraya da el konuldu.
    • 25.10.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 12:09
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    Adana merkezli dolandırıcı çeteye operasyon: 17 tutuklu

    Adana merkezli dolandırıcı çeteye göz açtırılmadı...

    Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

    Türkiye'nin en büyük e-ticaret sitesi üzerinden dolandırıcılık yapan çete, polisin 8 aylık teknik ve fiziki takibine alındı.

    Liderliğini O.B. ile H.A.'nın yaptığı örgüte üye 77 şüpheli tespit edildi.

    Kendi ödeme sayfalarına yönlendirdi

    Örgütle çalışan web tasarımcı O.Ç.'nin, hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen mağdurları, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirdikleri saptandı.

    Adana merkezli dolandırıcı çeteye operasyon: 17 tutuklu #1

    Kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL'ye de el konuldu

    Şüphelilerin, dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları belirlenirken, kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL'ye de el konuldu. Ayrıca örgütün yasa dışı bahis oynattığı ve kurdukları internet sitelerinde yaklaşık 60 milyon TL değerinde işlem yapıldığı saptandı.

    Adana merkezli dolandırıcı çeteye operasyon: 17 tutuklu #2

    15 ilde eş zamanlı baskın

    Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık il değiştirdikleri, gittikleri yerlerde de ofis kurdukları belirlendi. Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen polis, Adana merkezli 15 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi.

    Adana merkezli dolandırıcı çeteye operasyon: 17 tutuklu #3

    77 şüpheliye gözaltı

    Operasyonda, örgüt liderleri O.B., H.A. ve web tasarımcı O.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 77 şüpheli gözaltına alındı.

    Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana merkezli dolandırıcı çeteye operasyon: 17 tutuklu #4

    17 şahıs tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, emniyette sorgulanan zanlılardan 77'si adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan aralarında çete liderleri ve web masterin de bulunduğu 17 kişi tutuklanırken, 37 zanlı adli kontrol şartıyla, 23 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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