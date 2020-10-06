Adana merkezli swinger operasyonunun ayrıntıları

Emniyet güçleri, Adana merkezli swinger çetesini çökertmek için 6 ay boyunca fiziki takip yaptı. Operasyonlarda çok sayıda fantezi ürünü ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden swinger (eş değiştirmeli) fuhuş yapıldığını tespit etti.

Bu bilgi üzerine savcılıktan izin alan polis ekipleri, titiz bir çalışma başlattı.

6 ay boyunca devam eden teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı.

EVLİ YA DA SEVGİLİ OLAN 74 ÇİFT

Yapılan takipte çoğu resmi nikahlı evli, evli olmayan da sevgili olan 74 çiftin para karşılığı fuhuş yaptığı ortaya çıktı.

SWİNGER OPERASYONU HANGİ İLLERDE YAPILDI

Zanlıların Adana merkezli Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne'de bulunduğu belirlendi.

TÜRKİYE GENELİNDE GRUPLAR HALİNDE GEZİYORLAR

Bu şahısların Türkiye genelinde gezerek gruplar halinde haftanın belirli günleri grup halinde cinsel ilişkiye girdikleri tespit edildi.

PANDEMİDE BİLE ARA VERMEDİLER

Yapılan takip sırasında zanlıların koronavirüs nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, zanlıların buna rağmen gruplar halinde toplanıp cinsel ilişkiye girmeye devam ettiği belirlendi.

Adana merkezli swinger operasyonunu VİDEO

500 POLİSLE 80 ADRESE BASKIN

Polis bu tespitleri yaptıktan sonra eş zamanlı 80 adrese 500 polisle baskın yaptı.

Yapılan baskınlarda şu ana kadar 56 zanlı gözaltına alınırken diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

FANTEZİ ÜRÜNLERİ ÇIKTI

Ayrıca bu zanlıların 44 kadını ise mağdur ettiği öğrenildi. Polisin evlerde yaptığı aramada ise çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, kenevir, esrar, tabanca ve silah ele geçirildi.