4 ilde 'tefecilik' suçlarına karışan ve aynı aileden oluşan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 23 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ‘tefecilik’ ve ‘yağma’ suçlarına karıştığı iddia edilen 24 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, soruşturma kapsamında ‘Elmastaş’ grubu olarak bilinen şebekeyi teknik ve fiziki takibe aldı.

23 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Yapılan çalışmada şebekenin, 177 kişiye faizle para verdiği, 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı ve tehdit işlerini kadınlara yaptırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için Adana merkezli Mersin, Çanakkale ve İstanbul’da şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 9’u kadın, 23 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli tefecilik operasyonu: 12 tutuklama

AİLE BOYU TEFECİLİK

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 4,5 milyon TL tutarında 43 senet, 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 lira para, 312 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, 5 pos cihazı, 25 banka kartı, başka iş yerlerine ait 8 kaşe ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulduğu, hesaplardaki para miktarı tespit çalışması başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin aynı aileden oldukları da belirlendi.

TEFECİLER BİRBİRLERİYLE EVLENDİ

Tefecilik yaptığı belirlenen ailenin, çocuklarıyla evlenen kadın ve erkeklerin de tefeci oldukları tespit edildi. Şüphelilerden Esma E.'nin, çalışmamasına rağmen 4 aylık hesap hareketinin 1 milyon 400 bin TL olduğu, yapılan incelemede ‘tefecilik’ ile yüksek faize para verip, tehdit ve zorla para aldığı saptandı.

Ayrıca şüphelilerden Mevlüt D.’nin, 2 yıllık hesap hareketinin 4 milyon TL olduğu belirlendi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin, emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öne sürülürken, şebekenin mağdurlarının da yüksek faizle para aldıklarını, ancak sadece faizi ödeyebildiklerini ödeme yapamayınca da darbedildiklerini söyledikleri iddia edildi.

Emniyette sorguları tamamlanan 23 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı. Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 12’si tutuklandı. 6 şüpheliye ev hapsi tedbiri uygulandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.