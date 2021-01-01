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    Adana merkezli YPG/PKK operasyonu: 3 tutuklama

    İki ilde düzenlenen terör örgütü YPG/PKK operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
    • AA
    • 01.01.2021 - 11:11
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    Adana merkezli YPG/PKK operasyonu: 3 tutuklama

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, YPG/PKK terör örgütüne yönelik Adana ve Diyarbakır'da operasyon düzenledi.

    Operasyonda Mehmet A. ile Suriye uyruklu Mustafa S. ve Muhammed H. gözaltına alındı.

    ÇATIŞMALARDA YER ALDILAR

    Diyarbakır'da yakalanan Mehmet A.'nın, yaklaşık 5 ay önce Adana'daki bir evde ele geçirilen ve tabanlarında örgütün sözde üst yönetimi tarafından gönderildiği ve teröristlere yönelik talimatlar içerdiği belirtilen pusulaların yer aldığı 18 çift spor ayakkabıyı kargoyla gönderen kişi olduğu öğrenildi.

    Adana'da yakalanan Mustafa S. ve Muhammed H'nin ise yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geldikleri, inşaat ve tarım işlerinde bir süre çalıştıkları ve terör örgütü saflarında çatışmalara katıldıkları belirlendi.

    Adana merkezli YPG/PKK operasyonu: 3 tutuklama #1

    TUTUKLANDILAR

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Adana merkezli YPG/PKK operasyonu: 3 tutuklama #2

    Adana merkezli YPG/PKK operasyonu: 3 tutuklama #3

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