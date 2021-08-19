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    Adana polisi, 6 bin litre sahte içki ele geçirdi

    Çukurova ilçesinde sahte içki üretimi yapılan adrese düzenlenen operasyonda litrelerce içki bulunurken, bir kişi de gözaltına alındı.
    • AA
    • 19.08.2021 - 10:04
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 10:20
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    Adana polisi, 6 bin litre sahte içki ele geçirdi

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çukurova ilçesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirdi.

    Pirili Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, adrese baskın yaptı.

    6 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

    Adreste, plastik variller içerisinde 6 bin litre sahte içki bulundu.

    Olayla ilgili 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

    Adana polisi, 6 bin litre sahte içki ele geçirdi #1

    Adana polisi, 6 bin litre sahte içki ele geçirdi #2

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