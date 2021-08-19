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- Adana polisi, 6 bin litre sahte içki ele geçirdi
Adana polisi, 6 bin litre sahte içki ele geçirdi
Çukurova ilçesinde sahte içki üretimi yapılan adrese düzenlenen operasyonda litrelerce içki bulunurken, bir kişi de gözaltına alındı.
- AA
- 19.08.2021 - 10:04
- Güncelleme : 19.08.2021 - 10:20
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çukurova ilçesinde sahte içki operasyonu gerçekleştirdi.
Pirili Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, adrese baskın yaptı.
6 BİN LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Adreste, plastik variller içerisinde 6 bin litre sahte içki bulundu.
Olayla ilgili 1 şüpheli ise gözaltına alındı.