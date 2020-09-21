- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana polisi, bir haftada 68 silah ele geçirdi
Adana polisi, bir haftada 68 silah ele geçirdi
Polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada çok sayıda ruhsatsız silaha el konulurken, çeşitli suçlardan aranan 183 şüpheli yakalandı.
- DHA
- 21.09.2020 - 10:20
- Güncelleme : 21.09.2020 - 10:20
Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Eylül- 19 Eylül tarihleri arasında, vatandaşın huruzu ve güvenliğinin sağlanması ve çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Baskınlarda 183 aranan şahıs yakalanırken; ruhsatsız 31 tabanca, 23 av tüfeği 14 kurusıkı tabanca, bunlara ait 228 mermi, 118 kartuş, 52 fişek, 1 adet kesici alet, bir adet çalıntı kamyonet, 21 motosiklet, 4 elektrikli bisiklet bulundu.
Denetimler kapsamında yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 13 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.
Adana'da bir haftada 68 silah ele geçirildi