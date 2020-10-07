Adana polisi swinger çetesinin şifresini çözdü

Adana'da swinger (eş değiştirme) yöntemiyle fuhuş yaptırdığı öne sürülen ve 69 kişinin gözaltına alındığı çetenin, telefonda polise yakalanmamak için "kelle" şifresini kullandığı tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin internet üzerinden swinger yöntemiyle fuhuş yaptığı bilgisine ulaştı.

Savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan polis; 70’i evli, 1’i trans, 3’ü kadın toplam 74 kişinin, Türkiye genelinde gezerek belirli günlerde para karşılığında grup halinde birlikte olduğunu tespit etti.

ŞAFAK OPERASYONU YAPILDI

Şüphelilerin adreslerini belirleyen polis ekipleri Adana merkezli, Antalya, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Konya, Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kars, Denizli, Burdur, Şırnak ve Edirne’de eş zamanlı 80 adrese, 500 polisle şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyonda, 69 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan şebekenin, 44 kadını mağdur ettiği belirlenirken, adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

FANTAZİ ÜRÜNLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Evlerde arama da yapan polis, çok sayıda fantezi ürünü, uyuşturucu hap, Hint keneviri, esrar maddesi ve silah ele geçirdi.

Adana merkezli swinger operasyonu VİDEO

ŞİFRE "KELLE"

Öte yandan, şebekenin sosyal medya üzerinden birbirlerine çıplak fotoğraflarını paylaştıkları ve birbirlerine polise yakalanmamak için telefonda fuhuş yerine “kelle” şifresini kullandıkları öğrenildi.

ÇOCUKLARI ODAYA KİLİTLEMİŞLER

Ayrıca çocuklu çiftlerin evlerinde toplanıldığında, çocuklarını odaya kilitledikleri, buluşma ücreti olarak da 2 bin TL aldıkları öne sürüldü. Zanlıların her hafta bir ilde buluştukları, il il gezerek fuhuş turnesi yaptıkları öğrenildi.

Zanlıların genellikle cumartesi günleri bir araya geldikleri öğrenildi. Zanlıların bir araya geldiklerinde uyuşturucu hap kullandığı da tespit edildi.