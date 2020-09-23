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    Adana polisi tırda yapılan aramada 47 kilo eroin ele geçirdi

    Şüphe üzerine durdurulan tırda 47 kilo 91 gram eroin ve 539 gram afyon sakızı bulunurken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
    • AA
    • 23.09.2020 - 11:48
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    Adana polisi tırda yapılan aramada 47 kilo eroin ele geçirdi

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Pozantı Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinde şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

    ARAÇTAN 47 KİLO EROİN ÇIKTI

    Araçta, narkotik köpeği "Oscar" ile yapılan aramada, fırınlarda yakmak için kullanılan Antep fıstığı kabukları arasına gizlenmiş 47 kilo 91 gram eroin ve 539 gram afyon sakızı ele geçirildi.

    Polis, tır sürücüsü M.İ'yi (55) gözaltına aldı.

    Adana'da bir tırda 47 kilo 91 gram eroin ele geçirildi

    Adana polisi tırda yapılan aramada 47 kilo eroin ele geçirdi #1

    Adana polisi tırda yapılan aramada 47 kilo eroin ele geçirdi #2

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