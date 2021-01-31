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    Adana polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

    Polis ekiplerince baskın yapılan bir adreste, 1460 litre sahte içki ve 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
    • AA
    • 31.01.2021 - 10:53
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    Adana polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    SAHTE İÇKİ VE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

    Adreste yapılan aramalar soncu, 1460 litre sahte içki ve 2 bin 800 litre kaçak akaryakıta el konuldu.

    2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Olayl ilgili 2 kişi ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı #1

    Adana polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı #2

    Adana polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı #3

    Adana polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı #4

    Adana polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı #5

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