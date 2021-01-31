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Adana polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Adana polisinden sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Polis ekiplerince baskın yapılan bir adreste, 1460 litre sahte içki ve 2 bin 800 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.