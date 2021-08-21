Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
414.479
3.58%
EXEN Coin
26.72
-0.03%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Adana polisinden sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu

    Kentteki iki ayrı operasyonda, toplam 3 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 700 litre sahte içki ele geçirildi.
    • DHA
    • 21.08.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 11:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana polisinden sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu

    Adana ​İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, iki bölgede kaçak akaryakıt ve sahte içki operasyonu gerçekleştirdi.

    Mustafa Kemalpaşa Bulvarı’nda durdurulan bir araçta ve Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde baskın yapılan bir evde, toplam 3 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 700 litre sahte içki bulundu.

    2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana’da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu

    Adana polisinden sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu #1

    Adana polisinden sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu #2

    Adana polisinden sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir