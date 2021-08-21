Adana polisinden sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu

Kentteki iki ayrı operasyonda, toplam 3 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 700 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana ​İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, iki bölgede kaçak akaryakıt ve sahte içki operasyonu gerçekleştirdi.

Mustafa Kemalpaşa Bulvarı’nda durdurulan bir araçta ve Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi’nde baskın yapılan bir evde, toplam 3 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 700 litre sahte içki bulundu.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana’da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu