Adana polisinden uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

Sokak satıcılarına ilişkin düzenlenen narkotik operasyonunda 12 şüpheli yakalandı. Aramalarda şüphelilerin ağız içlerine bile bakıldı.

Adana'da görevli narkotik ekipleri, torbacılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar sonucunda son olarak sokaklarda uyuşturucu satışı yapan 16 şüpheli tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan operasyon timinin de desteğiyle 24 adrese baskın yaptı.

12 şüpheliye gözaltı

Ekipler, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde narkotik köpeklerle yapılan aramalarda 2,72 gram eroin, 37,26 gram kokain, 10,67 gram metamfetamin, 1,31 gram esrar ile 11 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 26 dolu fişek ile 18 bin 200 TL’lik sahte banknotlar ele geçirildi.

Ağız içinde uyuşturucu arandı

Operasyonda gözaltı kararı verilen bir şüphelinin, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evine de baskın yapıldı. Ekipler, evde arama yaparken, operasyon timi de mahalleyi ablukaya aldı. Sokakta evin yanındaki otomobilden de şüphelenen polis, içindeki 4 kişiyi indirdi. Araçta narkotik köpek 'Aşil' ile yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanılmadı. Polisin yaptığı detaylı aramada, otomobilin koltuk döşemesinin altına gizlenen 3 bıçak ve plastik cop, yedek lastiğin içinde de çok sayıda pompalı tüfek fişeği ele geçirildi. Polis, uyuşturucu maddeyi yutabileceği ihtimaline karşı şüphelinin ağzına da baktı.

Operasyonlar devam ediyor

DHA'nın haberine göre araçtakiler dahil toplam 12 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunmayan 4 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.