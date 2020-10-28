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    Adana polisinden yaya ve sürücülere drone'lu denetim

    Adana polisinden yaya ve sürücülere drone'lu denetim

    Drone ile kurallara uyulup uyulmadığını tespit eden polis, 24 yayaya ve 2 sürücüye para cezası verdi.
    • İHA
    • 28.10.2020 - 10:20
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 10:41
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    Adana'da drone ile sürücü ve yayalara yönelik faaliyet yapıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, trafik kurallarına ihlal eden sürücü ve yayalara karşı ortak çalışma başlattı.

    DRONE İLE DENETİM

    Turgut Özal Bulvarı'nda drone'lu polisler, kurallara uymayanları tek tek belirledi.

    Drone operatörü polis, kurallara uymayan yaya ve sürücüleri trafik polislerine bildirdi.

    Adana polisinden yaya ve sürücülere drone'lu denetim VİDEO

    YAYA VE SÜRÜCÜLERE 4 BİN 364 LİRA CEZA

    Trafik polisleri 24 yayaya ve 2 sürücüye toplamda 4 bin 364 lira para cezası verdi. Bu anlar ise drone ile görüntülendi.

    Adana polisinden yaya ve sürücülere drone lu denetim #1

    Adana polisinden yaya ve sürücülere drone lu denetim #2

    Adana polisinden yaya ve sürücülere drone lu denetim #3

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