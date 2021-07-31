Adana ve 7 ildeki sahte ilan dolandırıcıları yakalandı

Satış siteleri ve sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, sosyal medya ve online satış siteleri üzerinden oto yedek parça, telefon, oyun konsolu, bilgisayar, ekran kartı gibi eşyaların sahte ilanlarını verip, satıyor gibi yaparak aralarında hakim, polis ve askerlerin de bulunduğu 93 kişiyi 250 bin TL dolandıran şebekeyi deşifre etti.

37 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı' yaptığı değerlendirilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 İLE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ekipler, liderliğini Serkan T.’nin yaptığını belirlediği şebekeye Adana merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da 27 Temmuz sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Baskınlarda, Serkan T. ile eşi Kübra T.'nin de aralarında bulunduğu 3’ü kadın 32 şüpheli gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

METARYELLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen ziynet eşyası ve para, dizüstü bilgisayar ile dijital materyallere el koyuldu.

Kübra- Serkan T.'nin dolandırıcılığı meslek haline getirdikleri ve sahte ilanlar vererek günde 5 kişiyi dolandırıp, 500 TL elde ettikleri belirlendi. Adreslerinde bulunmayan 5 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında şebeke lideri Serkan T.’nin de bulunduğu 11 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şebeke liderinin eşi Kübra T.’nin de aralarında olduğu 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla 6 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

























