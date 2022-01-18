Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp FETÖ yalanıyla telefon dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen şebekeye, operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 ilde 12 kişiyi telefonlar arayıp kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak 6 milyon 600 bin lira dolandıran şebekeyi tespit etti.

3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şebeke deşifre edildi, 28 şüpheli saptandı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Savcılık tarafından şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

14 Ocak sabahı Adana ve Şanlıurfa’da operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında şebeke lideri A.E.’nin de bulunduğu 2’si kadın 28 şüpheli gözaltına alındı.

Adana ve Şanlıurfa'da, FETÖ yalanıyla dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon VİDEO



“FETÖ OPERASYONU YAPILAN EVDEN KİMLİĞİNİZ ÇIKTI”

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin, ağlarına düşürdüğü kişilere, “FETÖ’ye yapılan operasyonda bir evden kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz hesaba yatırın. Operasyondan sonra geri vereceğiz.” dediği öğrenildi.

6 VATANDAŞ 1 MİLYON 500 BİN LİRA DOLANDIRILMAKTAN KURTULDU

Ayrıca şüphelilerin, yaptıkları telefon görüşmelerinde korkuya kapılmaları için mağdurlara polis telsizi sesi dinlettikleri saptandı.

Polisin teknik takibi sırasında 6 vatandaşın, 1 milyon 500 bin lirasının dolandırılmaktan kurtarıldığı belirtildi.

18’İ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında A.E.’nin de bulunduğu 18 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 şüpheli adli kontrol şartı, 5’i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.