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    Adana'da 1 aylık bebek, sokağa terk edildi

    Yol kenarındaki kaldırımda terk edilmiş halde bulunan 1 aylık erkek bebeğe, polis sahip çıktı.
    • İHA
    • 19.05.2021 - 13:32
    • Güncelleme : 19.05.2021 - 14:26
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    Adana'da 1 aylık bebek, sokağa terk edildi

    Adana’da  kimliği belirsiz bir anne tarafından merkez Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki bir kaldırıma, battaniye içerisine sarılı bir erkek bebek bırakıldı.

    Vatandaşlar bebeği fark edip durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hürriyet Polis Merkezi ekipleri, bebeği kaldırımdan alıp polis merkezine götürdü.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Polislerin sahip çıktığı bebek, karakola çağrılan ambulansta tedavi altına alındı.

    1 aylık olduğu tahmin edilen bebeğin, hemşireler sağlık kontrolünü yaptı. Erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Hemşireler bebeğin gözlerinin renkli olduğunu söyleyip ismini de ‘Maviş’ koydu. Bebek daha sonra hastaneye götürüldü. Polis, bebeğin annesini bulmak için soruşturma başlattı.

    Adana'da terk edilmiş bebeğe polis sahip çıktı ViDEO

    Adana da 1 aylık bebek, sokağa terk edildi #1


    Adana da 1 aylık bebek, sokağa terk edildi #2

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