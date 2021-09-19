1 hafta içinde 6 motosiklet çalan Mehmet Y., Yüreğir ilçesindeki evine düzenlenen baskınla yakalandı.

Adana’nın merkez ilçesinde 1 hafta içinde 6 motosikletin çalınması, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

Çalışmalar kapsamında güvenlik kameralarının görüntüleri mercek altına alındı.

Görüntülerde, 9 Eylül günü saat 12.30 sıralarında, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir motosikleti çalıp bir marketin önüne park ettikten sonra bölgeden ayrılan şüphelinin, yaklaşık 2 saat sonra kıyafetlerini değiştirip motosikleti bıraktığı yerden alarak kayıplara karıştığı tespit edildi.

37 SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde şüphelinin, ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu’, ‘fuhşa teşvik ve aracılık etmek’ gibi suçlardan 37 kaydı bulunan Mehmet Y. (34) olduğu belirlendi.

Mehmet Y., Yüreğir ilçesindeki evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

ÇALDIĞINI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Emniyette motosikletleri çaldığını hatırlamadığını söyleyen Mehmet Y., alkollü olduğunu ileri sürdü.

Adana’da, 1 haftada 6 motosiklet çalan hırsız yakalandı ViDEO

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.