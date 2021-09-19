Euro
10.1402
0.81%
Dolar
8.6468
1.42%
Altın
487.98
1.55%
Borsa
1.419
0.1%
Bitcoin
415.879
-0.56%
EXEN Coin
23.85
-0.29%
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Adana’da, 1 haftada 6 motosiklet çalan hırsız yakalandı

    1 hafta içinde 6 motosiklet çalan Mehmet Y., Yüreğir ilçesindeki evine düzenlenen baskınla yakalandı.
    • İHA
    • 19.09.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 11:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da, 1 haftada 6 motosiklet çalan hırsız yakalandı

    Adana’nın merkez ilçesinde 1 hafta içinde 6 motosikletin çalınması, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi.

    Çalışmalar kapsamında güvenlik kameralarının görüntüleri mercek altına alındı.

    Görüntülerde, 9 Eylül günü saat 12.30 sıralarında, merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir motosikleti çalıp bir marketin önüne park ettikten sonra bölgeden ayrılan şüphelinin, yaklaşık 2 saat sonra kıyafetlerini değiştirip motosikleti bıraktığı yerden alarak kayıplara karıştığı tespit edildi.

    37 SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

    Yapılan incelemelerde şüphelinin, ‘hırsızlık’, ‘uyuşturucu’, ‘fuhşa teşvik ve aracılık etmek’ gibi suçlardan 37 kaydı bulunan Mehmet Y. (34) olduğu belirlendi.

    Mehmet Y., Yüreğir ilçesindeki evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

    ÇALDIĞINI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

    Emniyette motosikletleri çaldığını hatırlamadığını söyleyen Mehmet Y., alkollü olduğunu ileri sürdü.

    Adana’da, 1 haftada 6 motosiklet çalan hırsız yakalandı ViDEO

    Adana’da, 1 haftada 6 motosiklet çalan hırsız yakalandı #1

    TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    Adana’da, 1 haftada 6 motosiklet çalan hırsız yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir