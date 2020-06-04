Adana'da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada

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Dün gece meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde, gece saatlerinde iki otomobil çarpıştı.

İsmail Yıldırım idaresindeki 31 SY 475 plakalı otomobil ile Ertuğrul Kıvanç Kurt yönetimindeki 01 L 9201 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.

FECİ KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fahriye Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

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