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- Adana'da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada
Adana'da 1 kişinin öldüğü kaza kamerada
Dün gece meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaza anbean güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
- İHA
- 04.06.2020 - 17:37
Adana'nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde, gece saatlerinde iki otomobil çarpıştı.
İsmail Yıldırım idaresindeki 31 SY 475 plakalı otomobil ile Ertuğrul Kıvanç Kurt yönetimindeki 01 L 9201 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
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Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fahriye Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.