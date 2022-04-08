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- Adana'da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı
Adana'da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı
- İHA
- 08.04.2022 - 10:34
- Güncelleme : 08.04.2022 - 11:06
Adana'da emniyet ekipleri, 6 ay süren fiziki takibin ardından hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri tespit etti.
Ekipler, 43 ayrı hırsızlık olayında toplam 1 milyon lira değerinde cep telefonu, tablet, ziynet eşyası, para ve inşaat malzemesi çaldığı belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.
15 kişi gözaltına alındı
Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, televizyon ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerden 34 yaşındaki Emre T. ile yanındaki arkadaşının Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinden tablet ve telefon çaldığı belirlendi.
Adana'da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı ViDEO
Dokunduğu yerleri bezle sildi
Görüntülerde, Emre T.’nin apartmanın bahçe duvarından atladıktan sonra parmak izlerini yok etmek için demir korkuluklarda dokundukları yerleri bezle sildiği anlar yer aldı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin, Çukurova ilçesindeki bir sitede girdiği evden kadın çantası çaldığı belirlendi.
11 kişi tutuklandı
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.