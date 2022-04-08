Adana'da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı

Adana'da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı

Çok sayıda hırsızlık olayına karışan 15 zanlı polis ekiplerince yakalanırken, şüphelilerden biri dokunduğu yerleri parmak izi kalmaması için temizlerken görüntülendi.

Adana'da emniyet ekipleri, 6 ay süren fiziki takibin ardından hırsızlık olaylarına karışan şüphelileri tespit etti.

Ekipler, 43 ayrı hırsızlık olayında toplam 1 milyon lira değerinde cep telefonu, tablet, ziynet eşyası, para ve inşaat malzemesi çaldığı belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

15 kişi gözaltına alındı

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 cep telefonu, televizyon ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin hırsızlık anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerden 34 yaşındaki Emre T. ile yanındaki arkadaşının Çukurova ilçesindeki bir apartman dairesinden tablet ve telefon çaldığı belirlendi.

Adana'da 1 milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı ViDEO

Dokunduğu yerleri bezle sildi

Görüntülerde, Emre T.’nin apartmanın bahçe duvarından atladıktan sonra parmak izlerini yok etmek için demir korkuluklarda dokundukları yerleri bezle sildiği anlar yer aldı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin, Çukurova ilçesindeki bir sitede girdiği evden kadın çantası çaldığı belirlendi.

11 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 11’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

















