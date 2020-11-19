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- Adana’da 1 ton kaçak cinsel içerikli macun ele geçirildi
Adana’da 1 ton kaçak cinsel içerikli macun ele geçirildi
Bir kargo şirketinin şubesinde yapılan aramada bulunan bin 754 kavanoz içerisindeki 1 ton 28 gram cinsel içerikli sahte macuna el konuldu.
- DHA
- 19.11.2020 - 10:13
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’ndeki bir kargo şubesine baskın düzenledi.
1 TON CİNSEL İÇERİKLİ MACUN
Şubede yapılan aramada, bin 754 kavanoz içerisine doldurulmuş ve gönderime hazır 1 ton 28 gram cinsel içerikli sahte macun ele geçirdi.
SERBEST KALDI
Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.