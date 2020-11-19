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Adana’da 1 ton kaçak cinsel içerikli macun ele geçirildi

Adana’da 1 ton kaçak cinsel içerikli macun ele geçirildi

Bir kargo şirketinin şubesinde yapılan aramada bulunan bin 754 kavanoz içerisindeki 1 ton 28 gram cinsel içerikli sahte macuna el konuldu.