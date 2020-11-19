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    Adana’da 1 ton kaçak cinsel içerikli macun ele geçirildi

    Bir kargo şirketinin şubesinde yapılan aramada bulunan bin 754 kavanoz içerisindeki 1 ton 28 gram cinsel içerikli sahte macuna el konuldu.
    • DHA
    • 19.11.2020 - 10:13
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    Adana’da 1 ton kaçak cinsel içerikli macun ele geçirildi

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’ndeki bir kargo şubesine baskın düzenledi.

    1 TON CİNSEL İÇERİKLİ MACUN

    Şubede yapılan aramada, bin 754 kavanoz içerisine doldurulmuş ve gönderime hazır 1 ton 28 gram cinsel içerikli sahte macun ele geçirdi.

    SERBEST KALDI

    Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana’da 1 ton kaçak cinsel içerikli macun ele geçirildi #1

    Adana’da 1 ton kaçak cinsel içerikli macun ele geçirildi #2

    Adana’da 1 ton kaçak cinsel içerikli macun ele geçirildi #3

    Adana’da 1 ton kaçak cinsel içerikli macun ele geçirildi #4

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