Adana’da 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana’da 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçak akaryakıt olduğu belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste, 10 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi’nde kaçak akaryakıt olduğu bilgisini alan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

Adrese düzenlenen baskında, 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

1 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kaçak akaryakıta el koydu.

Olaylar bağlantılı olduğu belirlenen 1 zanlı gözaltına alındı.