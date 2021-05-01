Adana’da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Kente yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sokulacağı bilgisini alan ekipler, kentin giriş ve çıkışlarında araçları durdurarak arama çalışmaları yürüttü.

Adana’da kaçakçılık ile mücadele hız kesmeden devam ediyor…

Kente yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara sokulacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kent giriş ve çıkışlarında önlemler alındı.

ARAMALAR YAPILDI

Uygulama başlatan ekipler, bölgedeki araçları tek tek durdurarak aramalar yaptı.

Aramalarda, bir kamyonetin bagaj ve arka koltuğunda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi VİDEO