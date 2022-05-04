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    Adana'da 100 bin liralık soygun: 6 tutuklama

    Ev ve iş yerlerinden 100 bin lira değerinde soygun yaptıkları belirlenen 10 zanlıdan 6’sı tutuklanırken, şüphelilerin olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 04.05.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 10:59
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    Adana'da 100 bin liralık soygun: 6 tutuklama

    Adana kent merkezinde son 10 gün içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

    Operasyon kapsamında ekipler, 15 ayrı hırsızlık olayında ev, iş yeri ve araçlardan yaklaşık 100 bin lira değerinde soygun yaptıkları belirlenen 10 şüphelinin önce eşkalini, sonra da kimliklerini tespit etti.

    10 şüpheli gözaltına alındı

    Operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda şüphelileri gözaltına aldı.

    Emniyete götürülen şüphelilerden Serhat A.'nın farklı tarihlerde kent merkezinde 6 ayrı motosiklet çaldığı ve bir otomobilden de hırsızlık yaptığı belirlendi.

    6 kişi tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serhat Asan’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Adana da 100 bin liralık soygun: 6 tutuklama #1

    Adana da 100 bin liralık soygun: 6 tutuklama #2


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