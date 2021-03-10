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    Adana’da 11 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu

    Trafikte patenli 11 çocuğun, tehlikeye aldırış etmeden bir otomobile tutunarak ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 10.03.2021 - 10:12
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 10:55
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    Adana’da 11 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu

    Adana’nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Aşıklar Bulvarı'nda bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde, otomobilin arkasından ve kenarlarından tutunan 11 patenli çocuk, akan trafikte tehlikeye aldırış etmeden bu şekilde ilerledi.

    HERKES ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

    Diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında birlikte bir süre ilerleyen çocuklar, daha sonra otomobili bırakıp bölgeden ayrıldı.

    Görüntüleri çeken kişinin, “Şunlara bak ya” diye şaşkınlığını dile getirdiği duyuldu.

    Adana’da 11 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu VİDEO

    Adana’da 11 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu #1

    Adana’da 11 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu #2

    Adana’da 11 patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu #3

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