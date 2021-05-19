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- Adana’da 12 kişilik minibüsten 27 tarım işçisi çıktı
Adana’da 12 kişilik minibüsten 27 tarım işçisi çıktı
- İHA
- 19.05.2021 - 10:21
- Güncelleme : 19.05.2021 - 10:42
Adana’da koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere yönelik denetimler hızlar devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 kara yolu üzerinde başlattıkları çalışmalar sırasında Suriye uyruklu Mahir Omar yönetimindeki minibüsü durdurdu.
İnceleme yapan ekipler, araçta balık istifi yolculuk yapan tarım işçilerini tek tek indirdi.
İÇ KOLTUKLARIN ÇIKARILDIĞI TESPİT EDİLDİ
12 kişilik minibüste, 27 kişinin olduğu tespit edildi. Ayrıca, minibüsün iç kısmındaki koltukların çıkarıldığı belirlendi.
TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Kontrollerde Mahir Omar’ın taşımacılık izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi.
Ruhsata işlenmeden düzenlemeler yapılan minibüs, trafikten menedildi.
Omar’a da 3 bin 249 lira ceza kesilirken, minibüsteki yolculara da 'sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlalden idari yaptırım tespit tutanağı düzenlendi.