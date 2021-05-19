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Adana’da 12 kişilik minibüsten 27 tarım işçisi çıktı

Adana’da 12 kişilik minibüsten 27 tarım işçisi çıktı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimler kapsamında durdurulan 12 kişilik minibüsten 27 tarım işçisi indi. Taşımacılık izin belgesi olmadığı belirlenen sürücüye, para cezası verildi.