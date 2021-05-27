Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adana’da 12 milyon kaçak makarona el koyuldu

Adana’da 12 milyon kaçak makarona el koyuldu

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir depoda bulunan gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.