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    Adana’da 12 milyon kaçak makarona el koyuldu

    Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir depoda bulunan gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 27.05.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 10:13
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    Adana’da 12 milyon kaçak makarona el koyuldu

    Güvenlik güçlerinin ülke genelinde kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

    Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki depoya baskın yaptı.

    12 MİLYON MAKARONA EL KOYULDU

    Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

    Adana’da 12 milyon kaçak makarona el koyuldu #1

    Adana’da 12 milyon kaçak makarona el koyuldu #2

    Adana’da 12 milyon kaçak makarona el koyuldu #3

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