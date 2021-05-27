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- Adana’da 12 milyon kaçak makarona el koyuldu
Adana’da 12 milyon kaçak makarona el koyuldu
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir depoda bulunan gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 27.05.2021 - 10:01
- Güncelleme : 27.05.2021 - 10:13
Güvenlik güçlerinin ülke genelinde kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki depoya baskın yaptı.
12 MİLYON MAKARONA EL KOYULDU
Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.