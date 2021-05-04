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    Adana’da 12 yaşındaki Talha, 13’üncü kattan düşerek öldü

    Dengesini yitirerek 13’üncü kattan düşen Talha can verirken; feci olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 07:59
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    Adana’da 12 yaşındaki Talha, 13’üncü kattan düşerek öldü

    Talha Arslantaş (12), Adana’nın Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi’nde bulunan sitenin 13’üncü katında bulunan evlerinin balkonundan dengesini yitirerek aşağı düştü.

    Arslantaş ailesi, hemen durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Talha’nın öldüğünü tespit etti.

    Olay yerinde polisler incelemesini bitirdikten sonra Talha’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Adana’da 12 yaşındaki Talha, 13’üncü kattan düşerek öldü #1

    Adana’da 12 yaşındaki Talha, 13’üncü kattan düşerek öldü #2

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