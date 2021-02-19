Adana'da 12,5 milyon lira vurgun yapan usulsüz reçete şebekesine operasyon

11 ilde usulsüz reçete ile kanser hastalarının ilaçlarını farklı ülkelere satmaya çalışarak 12,5 milyon lira vurgun yapan şahıslara, Adana merkezli operasyon düzenlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz reçete satıcılarına yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Yapılan çalışma neticesinde usulsüz reçetelerle kanser hastalarının kullandığı ilaçları alıp, başka ülkelere satmak isteyen, uyuşturucu özelliği taşıyan ilaçların ticaretini yapan şebekeyi deşifre etti.

11 İLE OPERASYON

Savcılığın gözaltı kararı çıkartmasının ardından aralarında İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı, 4 doktor, 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog ve 9 eczacının da bulunduğu 46 kişinin yakalanması için Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak, Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

12 MİLYON 523 BİN LİRALIK VURGUN

Reçete şebekesinin kanser hastalarının kullanması gereken ilaçları Azerbaycan, Suriye, İran, Irak'taki bağlantılarına satmayı hedefledikleri tespit edildi.

Polisin 22 ara yakalamada ele geçirdiği 9 bin 177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaçların piyasa değeri ve şüphelilerin kendi arasında yaptığı para transferinin toplam değerinin 12 milyon 523 bin 111 TL olduğu belirlendi.

















