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    Adana’da 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

    18 yaşındaki genç kızın ölümü ailesini yasa boğarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 10:06
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    Adana’da 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

    Adana’nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde Beril S. (18), 12’nci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

    Apartmanda oturanlar, gürültü üzerine dışarı çıktıklarında genç kızın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Beril S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Bu sırada Beril S.’nin annesi Tülay S. ile yakınları, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

    Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana’da 12 nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti #1

    Adana’da 12 nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti #2

    Adana’da 12 nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti #3

    Adana’da 12 nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti #4

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