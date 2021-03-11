Euro
8.9337
-0.25%
Dolar
7.4814
-0.31%
Altın
416.7
0.23%
Borsa
1.576
0.72%
Bitcoin
417.936
0.94%
EXEN Coin
15.46
-1.84%
7ºC
İstanbul
Yağmur 7 C

    Adana’da 13 bin 678 yeşil reçeteli hap ele geçirildi

    Adreslerinde yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu yerine de kullanılan 13 bin 678 hap bulunan baba ve oğlu ekiplerin çalışmaları neticesinde yakalandı.
    • İHA
    • 11.03.2021 - 10:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da 13 bin 678 yeşil reçeteli hap ele geçirildi

    Adana’da ekipler uyuşturucu satıcılarına fırsat vermedi.

    Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir baba ile oğlunun, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı.

    Harekete geçen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

    BASKIN YAPILDI

    Baba Galip Y. (63) ile oğlu Alper Y. (38) olduğu belirlenen uyuşturucu satıcılarının adreslerine baskın yapıldı.

    BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ

    Baskın neticesinde ekipler tarafından uyuşturucu yerine kullanılan ve yeşil reçeteyle satılan 13 bin 678 hap ele geçirildi.

    HAPLARI BABA SATTI

    Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

    Hapları satan kişinin baba Galip Y. olduğu öne sürüldü.

    SUÇLAMALARI REDDETTİ

    Galip Y.‘nin verdiği ifadede, “Uyuşturucu hapları tanımadığım bir kişiden 40 bin lira karşılığı aldım. Satacaktım.” dediği, Alper Y.’nin ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.

    BABA TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen Galip Y. mahkemeye çıkarıldı.

    Babanın tutuklanmasına karar verildi.

    EV HAPSİ ALDI

    Alper Y., ev hapsi tedbiri ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Adana’da 13 bin 678 yeşil reçeteli hap ele geçirildi #1

    Adana’da 13 bin 678 yeşil reçeteli hap ele geçirildi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir