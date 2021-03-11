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- Adana’da 13 bin 678 yeşil reçeteli hap ele geçirildi
Adana’da 13 bin 678 yeşil reçeteli hap ele geçirildi
- İHA
- 11.03.2021 - 10:03
Adana’da ekipler uyuşturucu satıcılarına fırsat vermedi.
Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesinde, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir baba ile oğlunun, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.
BASKIN YAPILDI
Baba Galip Y. (63) ile oğlu Alper Y. (38) olduğu belirlenen uyuşturucu satıcılarının adreslerine baskın yapıldı.
BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ
Baskın neticesinde ekipler tarafından uyuşturucu yerine kullanılan ve yeşil reçeteyle satılan 13 bin 678 hap ele geçirildi.
HAPLARI BABA SATTI
Şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Hapları satan kişinin baba Galip Y. olduğu öne sürüldü.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Galip Y.‘nin verdiği ifadede, “Uyuşturucu hapları tanımadığım bir kişiden 40 bin lira karşılığı aldım. Satacaktım.” dediği, Alper Y.’nin ise suçlamaları reddettiği öğrenildi.
BABA TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen Galip Y. mahkemeye çıkarıldı.
Babanın tutuklanmasına karar verildi.
EV HAPSİ ALDI
Alper Y., ev hapsi tedbiri ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.