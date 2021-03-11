Haberler

3. Sayfa Haberleri

Adana’da 13 bin 678 yeşil reçeteli hap ele geçirildi

Adana’da 13 bin 678 yeşil reçeteli hap ele geçirildi

Adreslerinde yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu yerine de kullanılan 13 bin 678 hap bulunan baba ve oğlu ekiplerin çalışmaları neticesinde yakalandı.