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    Adana’da 13 bisiklet çaldı

    Uyuşturucu bağımlısı olduğu için annesi tarafından evden kovulan hırsız, 13 bisiklet çaldığı iddiasıyla tutuklandı.
    • İHA
    • 30.05.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 11:15
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    Adana’da 13 bisiklet çaldı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bisikletinin çalındığını iddia eden 13 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı.

    Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde araştırma yapıp, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Emre E. olduğunu belirledi.

    Yüzünü cerrahi maskeyle gizleyip hırsızlık için apartmanlara giren Emre E.’nin, çaldığı bisikletlere binip olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    ANNESİ EVDEN KOVDU

    Polis bu tespitler üzerine Emre E.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Emre E., merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde sokakta yürürken yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Emre E.’nin, uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bu nedenle annesi tarafından eve alınmadığı öne sürüldü.

    Adana’da 13 bisiklet çaldı ViDEO

    TUTUKLANDI

    Emre E.’nin, ifadesinde “Sokakta kalıyordum. Annem de eve almadığı için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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