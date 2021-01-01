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    Adana'da, 13 Suriyeli'nin tırın dorsesinde yolculuk girişimi yarım kaldı

    Tır şoförü, aracın dorsesinden gelen sesleri fark etti. Yolcular, branda kesilerek dorseden indirildi.
    • AA
    • 01.01.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 17:53
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    Adana'da, 13 Suriyeli'nin tırın dorsesinde yolculuk girişimi yarım kaldı

    Mersin'den Kayseri'ye giden bir tırın dorsesine 13 Suriyelinin gizlice bindiği ortaya çıktı.

    Yol izin belgeleri de bulunan Suriyelilerin "bedava yolculuk" umudu, Adana'da mola veren sürücünün dikkatiyle son buldu.

    TIRIN DORSESİNDEN SESLER GELDİ

    Tırın sürücüsü Mehmet A., Adana'nın Pozantı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi.

    Bu sırada, tırın brandayla çevrili dorsesinden gelen sesler üzerine, aracına gizlice binenler olduğunu fark eden Mehmet A., durumu polise bildirdi.

    Tırın dorsesinde 'bedava yolculuk' girişimleri yarım kaldı ViDEO

    BRANDA KESİLDİ

    Dorsedeki yolcular ise sürücünün durumu fark etmesi üzerine brandayı kesip, araçtan inmeye başladı.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan 13 Suriyeli, maddi imkansızlıkları nedeniyle tır dorsesine gizlice bindiklerini söyledi.

    Adana da, 13 Suriyeli nin tırın dorsesinde yolculuk girişimi yarım kaldı #1

    SÜRÜCÜ ŞİKAYETÇİ OLMADI

    Sürücü Mehmet A.'nın şikayetçi olmadığı, yol izin belgeleri de bulunan Suriyeliler serbest bırakıldı.

    Öte yandan, tırın dorsesini çevreleyen brandanın bir bölümünü kesen Suriyelilerin araçtan inmesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Adana da, 13 Suriyeli nin tırın dorsesinde yolculuk girişimi yarım kaldı #2

    Adana da, 13 Suriyeli nin tırın dorsesinde yolculuk girişimi yarım kaldı #3

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