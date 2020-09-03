Adana'da 13 yaşındaki kızı, dolandırıcıların hedefi oldu

Sosyal medya üzerinden "Evinize haciz göndereceğim" diye korkutulan D.D.’nin, ailesine ait 5 çeyrek altın ile 2 bin lirayı şüpheliye gönderdi.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Hacıuşağı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki D.D.'ye, Turan Kemal isimli sosyal medya hesabından "Evinize 186 bin liralık haciz göndereceğim" diye mesaj geldi.

2 BİN LİRAYLA AİLESİNİN ALTINLARINI KAPTIRDI

Şüpheli, haczi durdurmak için küçük kızdan para istedi. Paniğe kapılan D.D. ise kimseye haber vermeden ailesinin evde sakladığı 2 bin lirayı ATM yoluyla şüphelinin hesabına gönderdi.

D.D., şüphelinin tehditlerine devam etmesi üzerine evdeki 5 çeyrek altını da kuyumcuda bozdurup, şüpheliye gönderdi.

KOMŞUDAN YARDIM İSTEDİ

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan D.D., ailesinin kendisine kızacağını düşünerek bir komşusunun yanına sığındı.

İlçede hamallık yaparak geçimini sağlayan baba Cafer D. (42), kızından haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Belediye hoparlörlerinden küçük kızın ismi anons edilmesi üzerine komşusu Cafer D.'yi arayarak, kızın kendisine sığındığını anlattı.

BİRİKİMİNİ KAYBEDEN BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Daha sonra kızını alıp eve getiren baba Cafer D., polis merkezine giderek dolandırıcı hakkında şikayetçi oldu. Bütün birikiminin bir günde yok olduğunu belirten Cafer D., gözyaşı döktü.

Cafer D., çocuklarının hareketlerini kontrol edebilmeleri için ailelere uyarılarda bulunurken, dolandırıcının da bir an önce yakalanması için yetkililerden yardım istedi.