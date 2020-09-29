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- Adana'da 14 yaşındaki kız çocuğu evlilik vaadiyle kaçırıldı
Adana'da 14 yaşındaki kız çocuğu evlilik vaadiyle kaçırıldı
Jandarma tarafından bulunan kız çocuğu ailesine teslim edilirken, kaçıran şahıs ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 29.09.2020 - 14:48
Adana İl Jandarma Komutanlığı, merkez Yüreğir ilçesi, Abdioğlu Özler Mahallesi çadırlar bölgesinde mevsimlik işçi olarak çalışan C. A. isimli şahsın, çadırlar bölgesinde kalan 14 yaşındaki G.A. adlı kız çocuğunu, evlenmek vaadiyle kaçırdığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kız çocuğu ile onu kaçıran şahsa ulaşmak için araştırma başlatıldı.
KAÇIRDIĞI ADRES HEMEN TESPİT EDİLDİ
Yapılan araştırmalar neticesinde, C.A. isimli şüphelinin kaçırdığı mağdur ile birlikte Abdioğlu Mahallesi’ne geldiği tespit edildi.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Ekipler tarafından C.A., alıkoyduğu G.A. ile yakalandı. G.A. ailesine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.