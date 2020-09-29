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Adana'da 14 yaşındaki kız çocuğu evlilik vaadiyle kaçırıldı

Adana'da 14 yaşındaki kız çocuğu evlilik vaadiyle kaçırıldı

Jandarma tarafından bulunan kız çocuğu ailesine teslim edilirken, kaçıran şahıs ile ilgili soruşturma başlatıldı.