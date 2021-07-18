Kozan'da 5 mahallede 15 gündür su kesintisi yaşanıyor. Kurban Bayramı öncesi suların kesik olması vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, "Kurbanlıkları yıkamaya bir damla suyumuz yok" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Türkeli, Bağlar, Ağlıboğaz, Tufanpaşa ve Çanaklı Mahallesi'nde 15 gündür sular kesik.

Suların kesik olması nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlar, yetkililere tepki gösterdi.

"Kurbanlıkları yıkamaya bir damla suyumuz yok. 48 saattir elimizi bile yıkamadık." diyen vatandaşlar, Kurban Bayramı'ndan önce sorunun çözülmesini istedi.

"BAŞKANI HALK SEÇİYOR AMA.."

Türkeli Mahallesi sakinlerinden Halim Dönmez, “48 saattir yüzümü yıkamadım, elimin kiri ile duruyorum. İnsanların suyu yok, pislik içinde. Kurbanlıkları yıkamaya bir damla suyumuz yok. Muhtarım Ahmet Aydın, yetkililerin numarasını verdi. Zeydan Karalar'ı aradım, 3 numarasını aradım hepsi kapalı.

Başkanı halk seçiyor, adamlar pazar günü telefonları kapatmış belki tatil yapıyor.

Gelin halkı dinleyin. Görevli müdürünü aradım, 'Sizin için pazar günü Kozan’a geldim, ne yapabilirim' diyor. Bu bugünün su sorunu değil, dün değil öbür gün yapabilirlerdi.” dedi.

Adana'da 15 gündür suları kesik olan mahalleli sokağa döküldü ViDEO

"EVİN İÇİNE GİRİLMİYOR"

Meltem Eroğlan ise haftalardır makinada çamaşırların ve bulaşıkların biriktiğini, çocuklarını bile yıkayamadıklarını ifade ederek, “Su veriyoruz diyorlar, su buraya gelene kadar tükeniyor diyorlar.

Ankara’dan misafirlerimiz vardı resmen rezil olduk. Evin içine girilmiyor.

En son tuvaletin resmini çekeceğiz. Bu bizim sorunumuz değil, buna çare bulacaklar.” dedi.

"BAYRAM TATİLİM REZİL OLDU"

Vatandaşlardan Akın Aktaş ise dün bir cenaze olduğunu, gelen su tankerinden tepkiler sonrası su aldıklarını ifade etti.

İstanbul’dan Kozan’a tatile gelen Erol Okuyucu, bayram tatilinin rezil olduğunu, çamaşırlarını yıkamak için araçla başka yerlere taşıdıklarını ifade etti.

Ağlıboğaz Mahallesi'nde muhtarlık yapan Cengiz Büyüköztürk, 12 bin nüfuslu mahallede vatandaşların isyan ettiğini belirterek, acilen bu sorunun çözülmesini istedi.

"10 GÜN OLDU SU HALA YOK"

Türkeli Mahallesi'nde muhtar olan Ahmet Aydın, 25 bin nüfuslu mahallelerinde günlerdir vatandaşların kendisini aradığını ve çözüm bulamadıklarını ifade ederek, “Sabahtan bu yana Zeydan Karalar'ı aradım, ulaşamadım.

Daire başkanını arıyorum, ulaşamıyorum. Kozan yetkililerini arıyorum, onlar bakıyor ama 10 gündür su yok.

Ben sayın başkan, senden yol istemiyorum. Bizi temsil edenlere sesleniyorum. Yaşam kaynağımız olan suya Allah rızası için çözüm bulun." dedi.

Bağlar Mahallesi'nde muhtar olan Mehmet Alsan ise 5 bin nüfuslu mahallede gece ara ara su geldiğini belirterek, tazyik olmadığı için yeterli olmadığını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Vatandaşların açıklamalarının ardından Türkeli Mahallesi Muhtarı Ahmet Aydın'ı arayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, su gözlerinde su olmadığını, ekiplerin Kozan'da çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, su kaynağı gösterilmesi noktasında muhtarların yardımcı olmasını istedi.

Karalar, Yedigöze Barajı'ndan alınacak su ile sorunun kalıcı çözüme ulaşabileceğini ifade etti.