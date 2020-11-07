Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.27
-2.07%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Adana'da 15 yaşındaki kız 14’üncü kattan düşerek öldü

    Adana’da lise öğrencisi Öznur B., 14’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 07.11.2020 - 15:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da 15 yaşındaki kız 14’üncü kattan düşerek öldü

    Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda, lise öğrencisi 15 yaşındaki Öznur B., iddiaya göre 16 katlı apartmanın 14’üncü katındaki dairelerinin balkonuna çıktı.

    ANNESİ ENGEL OLAMADI

    Henüz öğrenilemeyen nedenle balkondan düştü. Son bir hamleyle Öznur B.’nin annesi, kızını ellerinden tuttu. Ancak düşmesine engel olamadı.

    Adana da 15 yaşındaki kız 14’üncü kattan düşerek öldü #1

    Öznur B., beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öznur B.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

    Polis, balkonda incelemelerde bulundu. Soruşturma başlatıldı.

    Adana da 15 yaşındaki kız 14’üncü kattan düşerek öldü #2

    Adana da 15 yaşındaki kız 14’üncü kattan düşerek öldü #3

    Adana da 15 yaşındaki kız 14’üncü kattan düşerek öldü #4

    Adana da 15 yaşındaki kız 14’üncü kattan düşerek öldü #5

    Adana da 15 yaşındaki kız 14’üncü kattan düşerek öldü #6

    Adana da 15 yaşındaki kız 14’üncü kattan düşerek öldü #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir