Adana’da 16 yaşındaki genç, otomobil çalıp, kaza yaptı

Oto galericide çalışan dayısının akşam eve geldiği patronunun otomobilini çalan genç, 74 kilometre gezdi. Polisin peşine düştüğü araçla kaçan genç, kaza yapınca otomobili terk etti.

Oto galericide çalışan Bülent A., patronunun satışa çıkardığı otomobil ile akşam mesai sonrası evine geldi.

Bülent A., Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki evinin önüne park ettiği otomobili gece göremeyince, durumu patronuna bildirdi.

Araçtaki takip cihazından aracın yerini belirleyen galeri sahibi, polise ihbarda bulundu.

TAKİP CİHAZI İLE BULDULAR

Otomobilin Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda olduğunun fark edilmesi üzerine aracın gideceği güzergahlarda önlem alındı. Galeri sahibi ve yakınları da kendi araçlarıyla takip cihazı aracılığıyla otomobili bulmaya çalışıp, anbean durumu polisle paylaştı. Otomobilin çalındığı bölgede aracı gören polisler, durdurmak istedi.

74 KİLOMETRE YOL YAPTI

Polislerin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki E.İ., kaçmaya başladı. Saydam Caddesi, buradan da Obalar Caddesi'ne çıkan E.İ., otomobil ile kaza yaptıktan sonra aracı ara sokakta terk edip, kaçtı. Otomobilin terk edildiği yere gelen galeri işletmecisi, takip cihazından aracın 74 kilometre yol yaptığını belirledi.

POLİS KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Otomobil, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından sahibine teslim edildi. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

Öte yandan otomobili çalan şüphelinin oto galericide çalışan Bülent A.'nın yeğeni olduğu öğrenildi.



