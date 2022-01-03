Adana'da 16 yaşındaki genç, tırın altında kaldı

Fevzipaşa Mahallesi üzerinde okul çıkışında arkadaşlarıyla yürüyen 16 yaşındaki Arda'ya, tır çarptı. Çarpma sonrası ise kaçmaya başlayan tır sürücüsü önü kesilerek durduruldu.

Adana'nın Fezvipaşa Mahallesi'nde 24 Kasım günü yaşanan olayda, Bünyamin O. kontrolündek, 33 CPP 11 plakalı tır, okul çıkışı arkadaşlarıyla yürüyen Arda Aydoğdu'ya (16) çarptı.

Çarpışma sonucu savrulan genç, vatandaşın yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

GENCE ÇARPIP KAÇTI

Tır sürücüsü ise çarptıktan sonra durmayıp olay yerinden kaçarken kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

1 HAFTA YOĞUN BAKIMDA KALDI

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan Arda, 1 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu edildi.

Çenesine platin takılan genç, ayağındaki kırıklar nedeniyle de yatağa bağımlı kaldı.

"ÇOCUĞUM ÖLÜMDEN DÖNDÜ"

Anne Deniz Aydoğdu, şu an çocuğunun durumunun iyi olmadığını ifade ederek, "Çocuğum kıl payı ölümden döndü. Yüzünde 8 vida var platin takıldı. Ayağında ve çenesinde ne hasar kalacak bilmiyoruz. Okuldan çıkıp durağa yürürken tır çarpmış ve tır durmayıp gitmiş. Kazadan sonra da hiç arayıp sormadılar. İnsan kedi yavrusuna bile çarpınca öldü mü kaldı mı diye bakar. O insandan biz sonuna kadar davacıyız. Çocuğum okula da gidemiyor. Okul hayatı da bitti sayılır. Doktor bile ne hasar kalacak bilmiyor” şeklinde konuştu.

"TIRIN ÖNÜNÜ KESİP DURDURMUŞLAR"

Arda’nın amcası Vedat Aydoğdu ise “Olay esnasında vatandaşlar tırın önünü kesip durdurmuşlar ve polise teslim etmişler. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Tırın oraya kanunen girmesi de yasakmış. Bizim önceliğimiz yeğenimin sağlığı ama bu işin peşini bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

SÜRÜCÜNÜN İHLALİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, ortaya çıkan bilirkişi raporunda, yaya Arda Aydoğdu’nun kural ihlalinin olmadığına, sürücü Bünyamin O.’nun ise kural ihlali yaptığı belirlendi.