Adana’da '16 yıldır yurt dışında yaşıyorsun' dedikleri işçiyi, emekli etmediler Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 25 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan adam, emeklilik kararının ardından dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na verince, resmi kayıtlara göre 2007'den beri yurt dışında göründüğünü öğrendi. Emeklilik işlemi askıya alınan talihsiz adam, şimdi adına sahte pasaport çıkaranların yakalanmasını istiyor.

DHA

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde 1998'de temizlik görevlisi olarak işe başlayan Mehmet Ak, yaklaşık 25 yıllık mesainin ardından 2022 Ağustos'ta emekli olmaya karar verdi.

Yurt dışında yaşıyor gözüküyor

SGK'ya emeklilik dilekçesini veren Ak, birkaç gün sonra resmi kayıtlara göre, 2007'de yurt dışına çıkmış ve ülkeye dönmemiş olarak göründüğünü öğrendi.

Şoke olduğunu belirten Ak, SGK yetkililerine bugüne kadar hiç yurt dışına çıkmadığını söylese de sorunun çözümü için resmi bir karar olması gerektiği cevabını aldı.

Adına sahte pasaport düzenlediler

Emeklilik işlemleri askıya alınan 57 yaşındaki adam, avukatı aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendi adına sahte pasaport çıkaran şüpheli ya da şüpheliler hakkında, 'Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suç duyurusunda bulundu.

Kanıtı var ama...

O günden beri emekli olmayı bekleyen Ak, ülkeden hiç çıkış yapmadığını kanıtlamaya çalışıyor.

Emeğinin boşa gitmesinden korktuğunu ve üzüntü yaşadığını söyleyen Ak, 2007'den beri yurt dışına hiç çıkmadığının onlarca kanıtı olduğunu dile getirdi.

Mehmet Ak, şöyle konuştu:

"Ben hiçbir yere gitmedim"

Hayatımda ülke dışına hiç çıkmadım. Hatta Adana'dan başka bir yere gitmedim. Bu süreçte evlendim, boşandım, tüm seçimlerde oy kullandım, defalarca hastanelere, resmi kurumlara gidip işlem yaptım ama emeklilik dilekçemi verdiğimde karşıma bu çıktı. Nasıl oldu bu bilmiyorum. Gitmediğimi burada olduğumu söyledim ama 'resmi karar çıkması lazım' diyorlar. Ben hiçbir yere gitmedim. Türkiye'deyim. Benim adıma sahte pasaport çıkaranların yakalanmasını istiyorum.

Dolandırıcıların tüm işlemlerine ulaşıldı

Avukat Mert Buhur ise müvekkili Ak'ın kimliği belirsiz dolandırıcılar tarafından mağdur edildiğini söyledi.

Araştırmaları sonucu söz konusu şüpheli ya da şüphelilerin sahte pasaport üzerinden yaptıkları işlemlere ulaştıklarını kaydeden Buhur, şöyle devam etti:

Hala yurt dışında göründüğü için emekli olamıyor

2007'de o dönem pasaportları emniyet müdürlükleri veriyordu. Bu kişiler Ümraniye'deki Emniyet Müdürlüğü’nden çıkarmış pasaportu. Daha sonra Hatay'ın Yayladağı ilçesinden Suriye'ye çıkış yapılıp, aynı gün dönmüşler. Burada aslında pasaportu denemişler. Sorun çıkmayınca kısa süre sonra İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmışlar. Sonra ses yok. Müvekkilim hala yurt dışında göründüğü için emekli olamıyor. Bizden bu durumu mahkeme veya savcılık kanalıyla ispat etmemiz isteniyor. Bunun üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk.

Arşive ulaşılamıyor

Suç duyurusunda, müvekkili adına sahte kimlik veya sahte pasaport çıkarıldığını beyan ettiklerini belirten Buhur, sözlerini şöyle tamamladı: