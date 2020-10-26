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    Adana'da 17 yaşında kalp krizinden öldü

    Markette çalışan 17 yaşındaki Emre Özcan, işten döndüğü evinde uyuduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 26.10.2020 - 12:55
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 13:14
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    Adana'da 17 yaşında kalp krizinden öldü

    Adana'nın Çukurova ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde yaşayan lise 3'üncü sınıf öğrencisi Emre Özcan, dün akşam babasıyla birlikte çalıştığı marketten eve döndükten sonra yatıp, uyudu.

    Annesi, bu sabah işe gidecek olan oğlunu uyandırmak için odaya girdi.

    KALP KRİZİ GEÇİRDİ

    Özcan uyanmayınca anne, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, gencin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi.

    Gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeni için morga kaldırıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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