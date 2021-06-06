Euro
10.5168
-0.32%
Dolar
8.6273
-0.46%
Altın
524.82
-0.41%
Borsa
1.447
0.96%
Bitcoin
311.400
-0.83%
EXEN Coin
34.86
-1.80%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Adana'da 17 yaşındaki genç kayboldu

    Bugün öğle saatlerinden beri haber alınamayan Muhammet Cihan, ekipler tarafından aranıyor.
    • İHA
    • 06.06.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 17:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da 17 yaşındaki genç kayboldu

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Muhammet Cihan, bugün öğle saatlerinde evden ayrıldı.

    Bir süre sonra Cihan'dan haber alamayan aile, mahallede aramaya başladı ancak bulamadı.

    EKİPLER SU KANALI ÇEVRESİNİ ARIYOR

    Bu arada bir grup, genç sulama kanılan giren bir kişinin bir daha çıkmadığını öne sürdü.

    Bunun üzerine ailesi, Cihan'ın sulama kanalına girmiş olabileceğini değerlendirerek, polise başvurdu.

    Olay yerine polis, sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi.

    Bölgede araştırma yapan ekipler, her yerde Muhammet Cihan’ı arıyor.

    Adana da 17 yaşındaki genç kayboldu #1

    Adana da 17 yaşındaki genç kayboldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir