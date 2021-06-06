Adana'da 17 yaşındaki genç kayboldu

Bugün öğle saatlerinden beri haber alınamayan Muhammet Cihan, ekipler tarafından aranıyor.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Muhammet Cihan, bugün öğle saatlerinde evden ayrıldı.

Bir süre sonra Cihan'dan haber alamayan aile, mahallede aramaya başladı ancak bulamadı.

EKİPLER SU KANALI ÇEVRESİNİ ARIYOR

Bu arada bir grup, genç sulama kanılan giren bir kişinin bir daha çıkmadığını öne sürdü.

Bunun üzerine ailesi, Cihan'ın sulama kanalına girmiş olabileceğini değerlendirerek, polise başvurdu.

Olay yerine polis, sağlık ve Cankur ekipleri sevk edildi.

Bölgede araştırma yapan ekipler, her yerde Muhammet Cihan’ı arıyor.







