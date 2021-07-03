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    Adana'da 17 yaşındaki genç kızı kaçırdı

    28 yaşındaki platonik aşık, evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdığı 17 yaşındaki genç kız, jandarma tarafından kurtarılarak, ailesine teslim edildi. Yakalanan zanlı ise sorguya alındı.
    • DHA
    • 03.07.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 03.07.2021 - 15:52
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    Adana'da 17 yaşındaki genç kızı kaçırdı

    17 yaşındaki Z.G., Adana’nın Kozan ilçesindeki evlerinin önünden 30 Haziran'da zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı.

    Ailesinin şikayeti üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

    Genç kızın, kendisine karşılıksız aşk beslediği Mustafa K. (28) tarafından kaçırıldığını belirleyen ekipler, Z.G.'nin Ceyhan ilçesine götürüldüğünü belirledi.

    JANDARMA BASKIN YAPTI, GENÇ KIZI KURTARDI

    Jandarma tarafından dün akşam saatlerinde genç kızın tutulduğu eve baskın yapıldı. Z.G. kurtarılırken, Mustafa K. ise gözaltına alındı.

    Kozan'a getirilen genç kız, ailesine teslim edildi. Mustafa K. ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorguya alındı.

    Adana da 17 yaşındaki genç kızı kaçırdı #1

    KIZIN AĞABEYİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

    Mustafa K., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından Kozan Adliyesi'ne getirildi.

    Mustafa K., adliyeye sevki sırasında, yakın arkadaşı olduğu iddia edilen Z.G.'nin ağabeyi Ferhat G.'den özür diledi.

    Basın mensupları görüntü çektiği sırada Mustafa K., kameralara doğru "Kusura bakma Ferhat, senden özür diliyorum" diye seslendi.

    Adana'da 17 yaşındaki genç kızı kaçırdı VİDEO

    Adana da 17 yaşındaki genç kızı kaçırdı #2

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