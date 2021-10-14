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    Adana'da 17 yaşındaki motosikletli kaza sonrasında vefat etti

    Otomobille çarpışmasının ardından hastanede tedavi altına alınan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Süleyman Bozkurt, yaşam savaşını 4 günün sonunda kaybetti.
    • DHA
    • 14.10.2021 - 15:27
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 16:02
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    Adana'da 17 yaşındaki motosikletli kaza sonrasında vefat etti

    10 Ekim günü saat 20.00 sıralarında Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde Adem E. yönetimindeki otomobil, kazaya karıştı.

    Araç, 17 yaşında ehliyeti olmayan Süleyman Bozkurt yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

    Kazada Bozkurt ile arkasındaki Günol Y. yaralandı.

    GENÇ ÇOCUK, AĞIR YARALANDI

    Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

    Durumu ağır olan Süleyman Bozkurt, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bozkurt, bugün yaşam savaşını kaybetti.

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