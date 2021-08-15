Evlere tırmanarak 100 bin lira değerinde eşya çaldıktan sonra yakalanan 17 yaşındaki hırsızın, 49 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Adana polisi, 12 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında ev, iş yeri ve okuldan olmak üzere 19 hırsızlık şikayeti üzerine harekete geçti.

Çalışmalar sonucu şüphelinin, evlere tırmanarak giren 17 yaşındaki D.B. olduğu tespit edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

D.B.’nin; hırsızlık, yaralama, uyuşturucu, mala zarar verme, motosiklet ve bisiklet hırsızlığı gibi tam 49 suçtan kaydı olduğu belirlendi. D.B.'nin bu suçların 19’unu ise 2021 yılında işlemesi dikkat çekti. D.B.’nin önce ev ve iş yerlerinin bulunduğu mahallede keşif yapıp, ardından da gece karanlığında hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Adana'da 17 yaşındaki suç makinesi hırsız yakalandı ViDEO

1 GÜNDE 100 BİN LİRALIK SOYGUN

D.B.’nin, sadece 24 günlük zaman diliminde 100 bin lira değerinde soygun yaptığı; girdiği evlerden televizyon cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar gibi elektronik eşyalarla birlikte saat ve banka kartı gibi ziynet eşyaları çaldığı bilgisine de ulaşıldı. Şahsın, girdiği 17 ayrı evden de tam 3 bin 110 lira nakit parayı da alıp, bununla ihtiyaçlarını karşıladığı da belirlendi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

D.B.’nin, 12 Temmuz’da merkez ilçe Çukurova’ya bağlı Karslılar Mahallesi’nde 4 klima, evin demir şebekeleri, demir kapısı, su saati ve elektrik prizlerini çalması dikkat çekti. Yine aynı gün Güzelyalı Mahallesi’nde bir evin bahçe kapısını da çalan D.B.’nin, 2 gün sonra aynı bölgede bir iş yerinin giriş kapısını da çaldığı tespit edildi. Zanlının bir okuldan televizyon çalması ve bir eve tırmanarak girmesi de kameralara yansıdı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis, D.B.’yi Namık Kemal Mahallesi’nde yeni bir hırsızlığa hazırlanırken yakaladı. D.B. sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.