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    Adana'da 18 tefeci, 52 kişiyi mağdur etti

    6 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 18 tefeci yakalanaırken, 52 kişinin mağdur edildiği tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 09:28
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    Adana'da 18 tefeci, 52 kişiyi mağdur etti

    Adana'da güvenlik güçleri, haksız kazanç elde ettikleri belirlenen tefecilere göz açtırmıyor.

    Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, borçla faiz verenlere yönelik çalışma başlattı.

    6 milyon lira vurgun yaptılar

    Ekipler faiz karşılığında çek ve senet alan, daha sonra borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlatıp, 52 kişiyi mağdur ederek 6 milyon liralık vurgun yapan şüphelileri tespit etti. Tefecilik şüphelisi 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    Adana’da tefeci operasyonu: 18 gözaltı VİDEO

    Emniyete götürüldüler

    Şafak vakti farklı adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana da 18 tefeci, 52 kişiyi mağdur etti #1

    Adana da 18 tefeci, 52 kişiyi mağdur etti #2

    Adana da 18 tefeci, 52 kişiyi mağdur etti #3

    Adana da 18 tefeci, 52 kişiyi mağdur etti #4

    Adana da 18 tefeci, 52 kişiyi mağdur etti #5


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